Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин пожаловался президенту на состояние пермских дорог
Депутаты подверглись критике — президенту доложили о состоянии дорог в регионе — у губернатора появился новый советник — из прокуратуры уходит третий руководитель — медвуз создал комиссию по выбору ректора. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 14 января — в обзоре URA.RU:
Глава края раскритиковал депутатов
- Депутаты Пермского муниципального района подверглись критике со стороны губернатора Дмитрия Махонина на первом в этом году заседании регионального правительства. Махонин заявил, что исполняющий обязанности главы района Владимир Ваганов должен работать эффективнее. Поводом для критики, в частности, стала неблагоприятная пожарная обстановка в период новогодних праздников.
Путин обратил внимание на состояние дорог в крае
- Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин рассказал президенту Владимиру Путину о проблемах с дорогами в Пермском крае. В списке регионов-аутсайдеров по освоению денег на строительство дорог регион оказался на первом месте.
В краевой прокуратуре сменятся три руководителя
- Прокуратуру края до октября этого года покинет замглавы Виталий Ильенков. Таким образом, в ведомстве освободятся три должности — прокурора, первого заместителя и заместителя.
У главы региона появился новый советник
- Заслуженный работник культуры РФ Эльмира Щербакова стала советником губернатора по вопросам культуры и искусства. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве края.
Мэра Перми выберут в марте
- В марте состоится конкурс по отбору кандидатов на должность главы Перми. Проект о проведении конкурса внесен на рассмотрение городской думы.
В медвузе создали комиссию по выбору нового ректора
- В Пермском государственном медицинском университете создана комиссия по досрочным выборам ректора. Однако, по решению Минздрава РФ, сама процедура досрочных выборов приостановлена. Об этом URA.RU рассказала исполняющая обязанности ректора медвуза Наталия Минаева.
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