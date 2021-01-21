Сын челябинского губернатора переиграл священников в суде

Арбитраж УрФО встал на сторону Александра Дубровского (в центре) Фото: Илья Московец © URA.RU

Спор между контролируемой сыном челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского фирмой «ЧелябСтройКомплект» (ЧСК) и магнитогорской структурой Русской православной церкви возобновляется. После двух решений в пользу Духовно-просветительского центра РПЦ вышестоящая судебная инстанция — Арбитражный суд Уральского округа, — приняла сторону Дубровского-младшего, вернув дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области.

«Решение Арбитражного суда Челябинской области от 22.07.2020 по делу № А76-42244/2019 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.09.2020 по тому же делу отменить. Дело направить на новое рассмотрение Арбитражный суд Челябинской области», — говорится в постановлении окружного арбитража. Александр Дубровский отказался комментировать URA.RU ход разбирательства. Руководитель «Духовно-просветительского центра имени священномученика Петра, Митрополита Крутицкого» отец Лев (Баклицкий) не ответил на звонок корреспондента URA.RU.

РПЦ в лице «Духовно-просветительского центра имени священномученика Петра, Митрополита Крутицкого» требует с «ЧелябСтройКомплекта» 7,5 млн рублей за срыв сроков строительства здания для организации. Компания Дубровского-младшего подала встречный иск, требуя взыскать 2,8 млн рублей, в том числе задолженность в 1,5 млн рублей, неустойку в 50 тысяч рублей и убытки в 1,3 млн рублей.

На сторону церкви встал сначала Арбитражный суд Челябинской области,, а затем 18-й арбитражный апелляционный суд. Позицию компании поддержал окружной арбитраж, вернув дело на новое разбирательство.