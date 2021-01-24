24 января 2021
23 января 2021
22 января 2021

Самое актуальное в ХМАО на 25 января. «Единая Россия» обязала мэров нанимать политтехнологов, кандидат на пост главы Сургута обратится в суд

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание думы города. Сургут, барсов евгений
Экс-кандидат на пост мэра Сургута Евгений Барсов (крайний справа) намерен обратиться в суд Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Югре прошли несанкционированные митинги — ЕР обязала мэров сотрудничать с политтехнологами — на комиссию по регистрации кандидатов на выборы мэра Сургута подадут в суд — жители Югры жалуются на работу общественного транспорта. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 25 января — в обзоре URA.RU:

В городах Югры прошли митинги в поддержку Навального

  • В общей сложности несанкционированные акции в поддержку блогера Алексея Навального, которые прошли в городах ХМАО 23 января посетили около 100 человек. Полицией были задержаны восемь человек.

«Единая Россия» обязала мэров нанимать политтехнологов

  • Мэров югорских городов обязали нанять политтехнологов для организации избирательной кампании на осенних выборах в Госдуму и на местном уровне. Об этом URA.RU сообщил один из глав муниципалитетов на условиях анонимности.

Кандидат на пост мэра Сургута обратится в суд

  • Претендент на пост главы Сургута, депутат городской думы от ЛДПР Евгений Барсов обжалует решение конкурсной комиссии о снятии его кандидатуры в суде.
  • В то же время, председатель комиссии Александр Сальников заявил, что действовал строго по регламенту, и готов доказать правильность каждого своего шага в судебном порядке.

Югорчане жалуются на работу общественного транспорта

  • Жители Ханты-Мансийска по часу ждут общественного транспорта при температуре более -40 градусов. По словам очевидца, за час на одной из остановок проехал лишь один автобус.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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