Экс-кандидат на пост мэра Сургута Евгений Барсов (крайний справа) намерен обратиться в суд Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Югре прошли несанкционированные митинги — ЕР обязала мэров сотрудничать с политтехнологами — на комиссию по регистрации кандидатов на выборы мэра Сургута подадут в суд — жители Югры жалуются на работу общественного транспорта. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 25 января — в обзоре URA.RU:

В городах Югры прошли митинги в поддержку Навального

В общей сложности несанкционированные акции в поддержку блогера Алексея Навального, которые прошли в городах ХМАО 23 января посетили около 100 человек. Полицией были задержаны восемь человек.

«Единая Россия» обязала мэров нанимать политтехнологов

Мэров югорских городов обязали нанять политтехнологов для организации избирательной кампании на осенних выборах в Госдуму и на местном уровне. Об этом URA.RU сообщил один из глав муниципалитетов на условиях анонимности.

Кандидат на пост мэра Сургута обратится в суд

Претендент на пост главы Сургута, депутат городской думы от ЛДПР Евгений Барсов обжалует решение конкурсной комиссии о снятии его кандидатуры в суде.

В то же время, председатель комиссии Александр Сальников заявил, что действовал строго по регламенту, и готов доказать правильность каждого своего шага в судебном порядке.

Югорчане жалуются на работу общественного транспорта

Жители Ханты-Мансийска по часу ждут общественного транспорта при температуре более -40 градусов. По словам очевидца, за час на одной из остановок проехал лишь один автобус.