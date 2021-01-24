Экс-кандидат на пост мэра Сургута Евгений Барсов (крайний справа) намерен обратиться в суд
В Югре прошли несанкционированные митинги — ЕР обязала мэров сотрудничать с политтехнологами — на комиссию по регистрации кандидатов на выборы мэра Сургута подадут в суд — жители Югры жалуются на работу общественного транспорта. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 25 января — в обзоре URA.RU:
В городах Югры прошли митинги в поддержку Навального
- В общей сложности несанкционированные акции в поддержку блогера Алексея Навального, которые прошли в городах ХМАО 23 января посетили около 100 человек. Полицией были задержаны восемь человек.
«Единая Россия» обязала мэров нанимать политтехнологов
- Мэров югорских городов обязали нанять политтехнологов для организации избирательной кампании на осенних выборах в Госдуму и на местном уровне. Об этом URA.RU сообщил один из глав муниципалитетов на условиях анонимности.
Кандидат на пост мэра Сургута обратится в суд
- Претендент на пост главы Сургута, депутат городской думы от ЛДПР Евгений Барсов обжалует решение конкурсной комиссии о снятии его кандидатуры в суде.
- В то же время, председатель комиссии Александр Сальников заявил, что действовал строго по регламенту, и готов доказать правильность каждого своего шага в судебном порядке.
Югорчане жалуются на работу общественного транспорта
- Жители Ханты-Мансийска по часу ждут общественного транспорта при температуре более -40 градусов. По словам очевидца, за час на одной из остановок проехал лишь один автобус.
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