Губернатор ослабила карантинные меры в ХМАО

Наталья Комарова поручила возобновить работу культурных и спортивных организаций Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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В ХМАО возобновят работу культурные и спортивные организации. Об этом губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила на заседании оперштаба, передает корреспондент URA.RU.

«По моему поручению готовят предложения по возобновлению работы организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры, физической культуры и спорта. При учете ограничений по зрителям, соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, постановлений губернатора ХМАО и защитных протоколов», — говорит Комарова.

Разработать новые требования к организациям Комарова поручила Роспотребнадзорау ХМАО. Корреспонденту URA.RU не удалось оперативно выяснить сроки подготовки предложений, в управлении Роспотребнадзора не ответили на звонок. В завершении губернатор заострила внимание на важности соблюдения мер безопасности. «Риски заражения все еще очень высокие. Призываю быть внимательными», — заключила Комарова.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО продлен режим самоизоляции. В регионе все еще запрещена работа развлекательных и досуговых заведений.