Гидрометцентр: Урал и Западную Сибирь ждет аномальное тепло

После сильных морозов Урал и Западную Сибирь ожидает аномальное потепление Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На территории Урала и южных регионах Западной Сибири ожидается температура на 12-13 градусов по Цельсию выше климатической нормы. Такой прогноз дал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Просто фантастически изменится температура на Урале и юге Западной Сибири», — сказал Вильфанд в интервью ТАСС. Он напомнил, как на этих территориях температура была ниже нормы на 15-16 градусов.

По словам главы Гидрометцентра России, в Екатеринбурге, Омске, Томске и Новосибирске температура будет варьироваться от -8 до -3 градусов. Вильфанд выразил удивление из-за подобного потепления, так как регионы пережили долгий период сильных морозов.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО придет аномальное потепление. В Москве также почти плюсовая температура, передает RT. Тем временем на Россию надвигается мощный циклон «Ларс», который обесточил порядка двух тысяч населенных пунктов в Белоруссии, передает агентство Nation News.