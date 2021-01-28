Гидрометцентр: Урал и Западную Сибирь ждет аномальное тепло

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Кошка на батарее. Екатеринбург, холод, зима, тепло, домашние питомцы, кошка на батарее, осень
После сильных морозов Урал и Западную Сибирь ожидает аномальное потепление Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На территории Урала и южных регионах Западной Сибири ожидается температура на 12-13 градусов по Цельсию выше климатической нормы. Такой прогноз дал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Просто фантастически изменится температура на Урале и юге Западной Сибири», — сказал Вильфанд в интервью ТАСС. Он напомнил, как на этих территориях температура была ниже нормы на 15-16 градусов.

По словам главы Гидрометцентра России, в Екатеринбурге, Омске, Томске и Новосибирске температура будет варьироваться от -8 до -3 градусов. Вильфанд выразил удивление из-за подобного потепления, так как регионы пережили долгий период сильных морозов.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО придет аномальное потепление. В Москве также почти плюсовая температура, передает RT. Тем временем на Россию надвигается мощный циклон «Ларс», который обесточил порядка двух тысяч населенных пунктов в Белоруссии, передает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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