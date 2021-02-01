В СПЧ не исключили уход Google и Facebook из России

Открытие филиалов зарубежных IT-компаний в России позволит им законно вести бизнес в стране Фото: Анна Майорова © URA.RU

Требование к зарубежным технологическим компаниям, работающим в России, об открытии своих представительств в стране, может заставить их уйти из российского сегмента интернета. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил член президентского Совета по правам человека Игорь Ашманов.

Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека поручил представить предложения о дополнительных требованиях к иностранным технологическим компаниям, работающим в сфере интернета, в том числе по открытию их представительств в РФ, напоминает RT. Разработкой идей займется правительство РФ и Кремль. Работа должна быть выполнена к 1 августа, уточняет агентство Nation News.

Собеседник агентства напомнил историю ухода из России социальной сети для поиска и установления деловых контактов LinkedIn. Ашманов рассказал, что LinkedIn просто закрыл бизнес в России после требования хранить персональные данные в РФ. В связи с чем он не исключил, что такие IT-гиганты как Facebook, Google и другие могут уйти из российского сегмента интернета. «Мы не знаем, может они подчинятся, а может, наоборот, закроются», — размышляет Ашманов.

Государство устроит как принятие зарубежными IT-компаниями возможных требований, так и их уход из России, отметил Ашманов. «Нас бы устроило и то, и другое. Либо чтобы они выполняли предписания Роскомнадзора и работали в нашей юрисдикции, а также платили налоги, либо чтобы свинтили отсюда, если не хотят», — объяснил член СПЧ при президенте РФ.

Однако, уточняет Ашманов, для правительства США не выгоден уход IT-гигантов из России, поскольку через эти компании американцы наблюдают за тем, что происходит в РФ, поэтому требования будут приняты. «Если они отсюда выйдут, то они [правительство США] ничего не будут видеть [что происходит в России]. А для них и Google, и Facebook это такой волшебный кристалл, через который они видят весь мир. Такое блюдечко, по которому катается яблочко», — добавил член СПЧ при президенте РФ.