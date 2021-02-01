Путин потребовал разобраться с зарубежными IT-компаниями

Предложения для президента по этому вопросу будут разрабатывать и кабмин, и Кремль Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Правительство и администрация президента должны разработать предложения по дополнительным требованиям к зарубежным IT-компаниям, работающим в рунете. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

«Администрации президента РФ подготовить совместно с правительством РФ и представить предложения по установлению дополнительных требований к зарубежным технологическим компаниям, осуществляющим деятельность в российском сегменте интернета», — сообщается на сайте Кремля. В том числе сюда должны быть включены предложения по части, касающейся открытия представительств этих компаний на территории страны.

Ранее президент также поручил Минтруду подготовить доклад с предложением о вариантах индексации пенсионных выплат, пишет телеканал 360. Этот вопрос также неоднократно поднимался в Госдуме.