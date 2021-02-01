Путин потребовал разобраться с зарубежными IT-компаниями

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, путин владимир
Предложения для президента по этому вопросу будут разрабатывать и кабмин, и Кремль Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Правительство и администрация президента должны разработать предложения по дополнительным требованиям к зарубежным IT-компаниям, работающим в рунете. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

«Администрации президента РФ подготовить совместно с правительством РФ и представить предложения по установлению дополнительных требований к зарубежным технологическим компаниям, осуществляющим деятельность в российском сегменте интернета», — сообщается на сайте Кремля. В том числе сюда должны быть включены предложения по части, касающейся открытия представительств этих компаний на территории страны.

Ранее президент также поручил Минтруду подготовить доклад с предложением о вариантах индексации пенсионных выплат, пишет телеканал 360. Этот вопрос также неоднократно поднимался в Госдуме.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...