Роскомнадзор вступился за шоу Скабеевой из-за цензуры Google

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Ольга Скабеева, скабеева ольга
Шоу Скабеевой попало под цензуру на YouTube Фото: страница Ольги Скабеевой во Вконтакте

Роскомнадзор потребовал от компании Google прекратить цензуру российских СМИ на YouTube. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Запись эфира «60 минут по горячим следам», вышедшего на телеканале «Россия-1», была маркирована как «неподходящий и оскорбительный для некоторых аудиторий» контент. «Рассматриваем данные действия администрации YouTube как акт цензуры и считаем недопустимыми какие-либо ограничения при распространении на территории России упомянутого информационного материала», — приводит пресс-служба текст письма Роскомнадзора. Ведомство потребовало соблюдать законодательство РФ, которое запрещает цензуру.

Шоу «60 минут» — общественно-политическая программа, ведущими которой являются Евгений Попов и Ольга Скабеева. За время существования программа получила три премии «ТЭФИ».

Ранее Роскомнадзор повторно направил в адрес Facebook, Google и Twitter требования прекратить цензуру в отношении российских СМИ. По данным ведомства, интернет-компании ограничивают доступ к материалам около 20 медиа, пишет RT. Директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина считает, что в России на законодательном уровне должна появиться система штрафов, с помощью которых можно будет влиять на действия зарубежных компаний.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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