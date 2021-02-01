01 февраля 2021
31 января 2021
30 января 2021
29 января 2021

Самое актуальное в ХМАО на 2 февраля. Названа кандидатура на пост мэра Сургута, активист требует отставки руководителей Югорска

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уборка снега во дворах на улице Майской. Сургут, уборка снега, трактор
Главу Югорска Андрея Бородкина требуют покинуть пост из-за срыва очистки города от снега Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Элиты обозначили главного претендента на пост главы Сургута — на участника незаконной акции завели уголовное дело — бывшему главе полиции Ханты-Мансийска будут выплачивать деньги за счет горожан — в Югорске активист требует отставки главы города. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 2 февраля — в обзоре URA.RU:

Политики договорись о кандидатуре на пост главы Сургута

  • Региональные власти договорились о том, как будут проходить и чем закончатся выборы мэра Сургута. Основной кандидат — депутат думы Югры Андрей Филатов подаст документы в ближайшие дни. Выборы назначены на 27 февраля.

В Сургуте будут судить участника митинга

  • В отношении участника несанкционированной акции в Сургуте Даниила Болонина возбуждено уголовное дело. По версии силовиков, Болонин призывал к беспорядкам и насилию в отношении правоохранителей.

Экс-главе полиции Югры будут выплачивать деньги

В Югорске запретили проведение пикета

  • Общественник Антон Пантин требует отставки главы Югорска Андрея Бородкина и вице-мэра по делам ЖКК Василия Бандурина из-за проблем с уборкой снега. Общественник отправил в мэрию уведомление о проведении массового пикета, но администрация отказала общественнику.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...