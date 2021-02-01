Главу Югорска Андрея Бородкина требуют покинуть пост из-за срыва очистки города от снега
Элиты обозначили главного претендента на пост главы Сургута — на участника незаконной акции завели уголовное дело — бывшему главе полиции Ханты-Мансийска будут выплачивать деньги за счет горожан — в Югорске активист требует отставки главы города. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 2 февраля — в обзоре URA.RU:
Политики договорись о кандидатуре на пост главы Сургута
- Региональные власти договорились о том, как будут проходить и чем закончатся выборы мэра Сургута. Основной кандидат — депутат думы Югры Андрей Филатов подаст документы в ближайшие дни. Выборы назначены на 27 февраля.
В Сургуте будут судить участника митинга
- В отношении участника несанкционированной акции в Сургуте Даниила Болонина возбуждено уголовное дело. По версии силовиков, Болонин призывал к беспорядкам и насилию в отношении правоохранителей.
Экс-главе полиции Югры будут выплачивать деньги
- Бывший глава полиции ХМАО Василий Романица будет получать ежемесячную выплату в 15 тысяч рублей из бюджета Ханты-Мансийска. Также ему, прожившему в регионе девять лет, назначена единовременная выплата, как почетному жителю города.
В Югорске запретили проведение пикета
- Общественник Антон Пантин требует отставки главы Югорска Андрея Бородкина и вице-мэра по делам ЖКК Василия Бандурина из-за проблем с уборкой снега. Общественник отправил в мэрию уведомление о проведении массового пикета, но администрация отказала общественнику.
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