Свердловские дорожники готовятся к сильному снегопаду

Дорожники готовы вывести дополнительную технику Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дорожники Свердловской области готовятся к сильному снегопаду. Вечером 2 февраля на дороги выведены 324 единицы снегоуборочной техники, сообщили в региональном правительстве.

В управлении автомобильных дорог Свердловской области уточнили, что умеренный снегопад идет на большей части региона. Местами снег будет идти до утра. «В случае усиления снегопада подрядные организации планируют увеличить число работающей техники», — говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте правительства. Водителям по возможности рекомендовали воздержаться от поездок.

В правительстве напомнили, что на расчистку от снега дорог I категории подрядным организациям дается 3-4 часа после окончания снегопада, II, III, IV категорий — 5-6 часов, V категории — 12 часов. Жители региона могут сообщить о неубранном снеге по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы: (343) 261-79-83 или по телефону «горячей линии» областного управления автодорог: (343) 262-50-65.

Ранее жителей Екатеринбурга возмутили слова врио мэра Алексея Орлова, что «снег полезен для урожая». Читатели URA.RU отмечают, что улицы до сих пор не очищены от снега, выпавшего две недели назад.