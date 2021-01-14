Информационные системы Екатеринбурга и области не могут взаимодействовать Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

После объединения горздрава Екатеринбурга и минздрава Свердловской области, больницы региона не стали работать в единой информационной системе. Врачи городских больниц не имеют доступа к истории болезни пациентов из области. Чтобы исправить ситуацию, потребуется от двух месяцев до года, рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией

«Разброд в программах больниц города и области установлен еще при экс-министре Аркадий Белявском в 2012 году. При этом отсталость IT-служб городских больниц — это притча во языцех. Более того, город всегда активно сопротивлялся унификации с областью. Городские больницы не умеют ни выходить в базу Роспотребнадзора, не имеют даже электронной почты регистратур и требуют с пациентов все на бумаге», — рассказал о проблеме врач, пожелавший остаться неназванным.

«Система в городе одна (МИР), в области другая (РМИС) есть сложности с обменом данными — МИР не взаимодействует ни с чем», — объяснил информированный собеседник, близкий к региональному минздраву. Он уточнил, что существуют два варианта решения проблемы. «Проблему можно решить: или переведя все больницы на единую систему, или проинтегрировав отдельные медицинские системы с центральной. Первый вариант — более эффективный, второй — более лояльный», — уточнил собеседник агентства. По его данным, первый вариант обойдется в 100 млн рублей и займет около года. Второй можно внедрить за два месяца, стоимость будет значительно меньше — около до 10 млн рублей.

В пресс-службе минздрава сообщили, что для интеграции систем потребуется время. Сколько именно, там не уточнили.

Вопрос о передаче екатеринбургской системы здравоохранения в ведение министерства здравоохранения региона рассматривался с апреля 2020 года. Решение было принято после приезда главы Минздрава Михаила Мурашко.