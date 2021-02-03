Житель Екатеринбурга жалуются на сбои электронных больничных

Оформить электронный больничный не всегда просто Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Екатеринбурга пожаловался, что не мог закрыть электронный больничный три недели — с первой декады января до конца месяца. Этот случай оказался не единичным — виноват сбой программного продукта.

«Получение больничного листа растянулось на три недели, два скандала, десяток телефонных разговоров и сотни попыток дозвониться до нужных людей в поликлинике. Все ссылались друг на друга, жаловались на сбой в системе, из-за которого потерялись все электронные больничные по Свердловской области, разводили руками, никто не мог выдать бумажку о том, что человек болел, лечился, лежал в больнице», — сообщила читательница URA.RU, муж которой столкнулся с проблемой.

По данным источника в медицинской среде, сбой произошел в системе, которую курирует «Ростелеком». В компании подтвердили проблему, однако заверили, что она не носит массовый характер. «В некоторых случаях у небольшого количества пользователей наблюдается проблема в оформлении услуги „Получение электронного больничного листа“. Работы по устранению нештатной ситуации ведутся, в ближайшее время функционал заработает в полном объеме», — сообщили в пресс-службе компании.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге возник сбой при записи на вакцинацию от коронавируса на сайте Госуслуг. По данным источников агентства, это стало причиной серьезной критики со стороны федеральных властей: вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова позвонила уральскому полпреду Владимиру Якушеву с просьбой разобраться в ситуации.