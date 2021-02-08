В Госдуме объяснили идею узаконить блат для детей силовиков

Для льготного поступления детей, нужно прослужить в Росгвардии или МВД 20 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Дети силовиков смогут иметь преимущество при поступлении в вузы, находящиеся в ведении МВД РФ и Росгвардии, чтобы уравнять их с детьми военных, у которых такая льгота уже есть. Это пояснил URA.RU руководитель фракции ЛДПР в Госдуме, заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке Максим Зайцев.

«Дети военнослужащих имеют право на льготное поступление в вузы, а МВД, Росгвардия — не имеют. То есть в данном случае это просто корректировка, которая вызвала достаточно серьезный резонанс в обществе», — признается Зайцев. Однако он уточнил, что при обсуждении законопроекта, будут решать, как поступить, чтобы это не помешало остальным желающим.

«Если кто-то другой имеет льготные условия, мы это поддерживаем, но количество бюджетных мест тоже должно быть сотответственно увеличено», — поделился он. Он подчеркнул, что без этого будет несправедливо, если ребенок сотрудника поступит, а другой абитуриент с более высокими баллами по ЕГЭ нет.

Президент ассоциации профсоюзов полиции РФ Алексей Лобарев, знакомый с ситуацией изнутри, выдвинул URA.RU свою версию такого законопроекта. «Сегодня возможно не всем силовикам, социальным работникам хватает зарплаты, хотя бы вот это компенсировать им льготой. Всегда так было: мы тебе денег не дадим, дак хотя бы льготу, проезд бесплатный, дом отдыха, лечение и так далее. Сегодня цель именно компенсировать нехватку финансовых средств, дать им экономическую льготу», — рассказал он.

Ранее кабмин поддержал законопроект о предоставлении преимущества при поступлении в профильные вузы детей силовиков. Предполагается, что дети силовиков получат преимущественное право при поступлении в заведения, подведомственные МВД и Росгвардии, пишет агентство Nation News. Однако для этого родители абитуриентов должны проработать в органах правопорядка более 20 лет, уточняет «Национальная служба новостей». Пользователей соцсетей эта новость возмутила.