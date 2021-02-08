В челябинскую больницу, где увольнялись хирурги, едет министр

Ирина Гехт (справа) отправила гасить конфликт в Верхнеуральске главу челябинского минздрава Юрия Семенова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Конфликт в Верхнеуральской районной больнице, где властям в последний момент удалось остановить увольнение всех хирургов, будет разрешен 10 февраля. Для этого туда отправится министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов, сообщила 9 февраля на брифинге первый вице-губернатор региона Ирина Гехт, передает корреспондент URA.RU.

«Главврач Наталья Кузякина работала в статусе исполняющей обязанности. Сейчас соответствующий приказ утратил силу. Глава минздрава на месте встретится с людьми, и будет принято решение, устраивающее коллектив», — заявила Гехт. В разговоре с корреспондентом URA.RU она также добавила, что Семенов обсудит кандидатуру нового руководителя больницы с главой муниципалитета Сергеем Айбулатовым.

Конфликт в лечебном учреждении вспыхнул, когда все хирурги подали заявления об увольнении. Поводом, по словам врачей, стала грубость и высокомерное отношение к подчиненным присланного из Магнитогорска главврача. Противоположная сторона обвинила медиков в том, что они шантажом пытаются выбить себе сверхвысокие — до 300 тысяч рублей в месяц — зарплаты.