08 февраля 2021

В челябинскую больницу, где увольнялись хирурги, едет министр

© Служба новостей «URA.RU»
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Посещение Полномочным представителем Президента России Николаем Цукановым городской больницы №6 и ожогового центра. Челябинск, гехт ирина, семенов юрий
Ирина Гехт (справа) отправила гасить конфликт в Верхнеуральске главу челябинского минздрава Юрия Семенова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Конфликт в Верхнеуральской районной больнице, где властям в последний момент удалось остановить увольнение всех хирургов, будет разрешен 10 февраля. Для этого туда отправится министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов, сообщила 9 февраля на брифинге первый вице-губернатор региона Ирина Гехт, передает корреспондент URA.RU.

«Главврач Наталья Кузякина работала в статусе исполняющей обязанности. Сейчас соответствующий приказ утратил силу. Глава минздрава на месте встретится с людьми, и будет принято решение, устраивающее коллектив», — заявила Гехт. В разговоре с корреспондентом URA.RU она также добавила, что Семенов обсудит кандидатуру нового руководителя больницы с главой муниципалитета Сергеем Айбулатовым.

Конфликт в лечебном учреждении вспыхнул, когда все хирурги подали заявления об увольнении. Поводом, по словам врачей, стала грубость и высокомерное отношение к подчиненным присланного из Магнитогорска главврача. Противоположная сторона обвинила медиков в том, что они шантажом пытаются выбить себе сверхвысокие — до 300 тысяч рублей в месяц — зарплаты.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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