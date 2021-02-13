Доктор Мясников: как прервать передачу новых мутаций коронавируса

Массовая вакцинация от коронавируса, а также создание новых препаратов и их совершенствование позволят прервать распространения мутаций COVID-19. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.
«Что касается прерывания цепочки распространения новых мутаций, то путь лежит скорейшей всеобщей вакцинации и в совершенствовании, и созданию все новых вакцин», — написал теледоктор в своем telegram-канале. Мясников подчеркнул, что существующие препараты «почти наверняка» уберегут от тяжелого течения COVID-19 и от его осложнений, а также сведут смертность до минимума. Поэтому врач советует ставить вакцину людям из групп риска — пожилым и тем, кто имеет хронические заболевания.
Массовая вакцинация от коронавируса в России началась в середине января 2021 года. Врачи не рекомендуют ставить прививку во время обострения аллергических и хронических болезней. По прогнозам главврача московской больницы Валерия Вечорко, пандемия COVID-19 будет развиваться по двум сценариям: либо массовая вакцинация снизит заболеваемость инфекцией в ближайшее время, либо она будет распространятся, пока ученые будут корректировать составы вакцин, передает агентство Nation News. Однако некоторые биологи полагают, что рост заболеваемости будет зависеть от погоды, уточняет
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