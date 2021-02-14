14 февраля 2021

Синоптики предсказали свердловчанам аномальные морозы. И позднюю весну

© Служба новостей «URA.RU»
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На Свердловскую область наваливается затяжное похолодание Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На Свердловскую область наваливаются аномальные морозы. Как заявила URA.RU главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко, они задержатся надолго — на 5 дней, а то и более.

Также не стоит надеяться, что надвигающиеся на регион морозы будут последними в этом году, добавила она. «Морозы будут достаточно длительными. На крайнем севере Свердловской области температура опустится до -38 градусов Цельсия. На юге области, в том числе в Екатеринбурге стоит ожидать похолодания в пределах -25 -27 градусов», — сообщила главный синоптик.

По ее словам, в 2021 году свердловчанам не стоит ждать ранней весны. На это указывают все климатические признаки. Ранее на мобильные телефоны свердловчан пришло СМС-оповещение от регионального управления МЧС: уральцев предупредили о резком похолодании до — 38 градусов Цельсия.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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