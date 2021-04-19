Свердловский губернатор выбрал отвечающего за связь с олигархами

Алексей Шмыков участвует в праймериз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заместитель свердловского губернатора Алексей Шмыков, назначенный в начале года, становится все более заметной фигурой в региональном правительстве. По данным источника URA.RU, знакомого с ситуацией, Шмыков, помимо прямых должностных обязанностей, будет помогать с организацией выборов.

«Шмыков будет заниматься содействием всем мэрам региона в достижении целевых показателей выборов при взаимодействии с крупными финансово-промышленными группами», — сообщил инсайдер. Он напомнил, что заместитель губернатора курирует работу региональных министерств промышленности и АПК, а также имеет значительный опыт работы мэром и руководством сложными избирательными кампаниями 2016 и 2020 года.

Алексей Шмыков в разговоре с URA.RU напомнил, что выдвинулся на праймериз «Единой России» в Каменске-Уральском и будет следить за выборной кампанией в качестве участника. «Других поручений пока не было», — добавил он.

Ранее URA.RU сообщало, что заместитель свердловского губернатора, экс-мэр Каменска-Уральского Алексей Шмыков подал документы на праймериз «Единой России». Он примет участие в голосовании по определению кандидатов в депутаты заксобрания Свердловской области.