Свердловский губернатор выбрал отвечающего за связь с олигархами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Шмыков. Екатеринбург, шмыков алексей
Алексей Шмыков участвует в праймериз Фото:

Заместитель свердловского губернатора Алексей Шмыков, назначенный в начале года, становится все более заметной фигурой в региональном правительстве. По данным источника URA.RU, знакомого с ситуацией, Шмыков, помимо прямых должностных обязанностей, будет помогать с организацией выборов.

«Шмыков будет заниматься содействием всем мэрам региона в достижении целевых показателей выборов при взаимодействии с крупными финансово-промышленными группами», — сообщил инсайдер. Он напомнил, что заместитель губернатора курирует работу региональных министерств промышленности и АПК, а также имеет значительный опыт работы мэром и руководством сложными избирательными кампаниями 2016 и 2020 года.

Алексей Шмыков в разговоре с URA.RU напомнил, что выдвинулся на праймериз «Единой России» в Каменске-Уральском и будет следить за выборной кампанией в качестве участника. «Других поручений пока не было», — добавил он.

Ранее URA.RU сообщало, что заместитель свердловского губернатора, экс-мэр Каменска-Уральского Алексей Шмыков подал документы на праймериз «Единой России». Он примет участие в голосовании по определению кандидатов в депутаты заксобрания Свердловской области.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...