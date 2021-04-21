21 апреля 2021
20 апреля 2021

Губернатор ХМАО отреагировала на послание Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Натальи Комаровой. Ханты-Мансийск , комарова наталья
Губернатор ХМАО Наталья Комарова принимала участие в оглашении послания президента России Владимира Путина в Москве Фото:

Губернатор Югры Наталья Комарова назвала послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию «документом от буквы до буквы о человеке». Своим мнением о выступлении главы государства она поделилась в аккаунте в Instagram.

«Документ от буквы до буквы о человеке. Поддержка семей с детьми, меры по укреплению здоровья, восстановлению занятости и доходов, повышению доступности жилья, развитию необходимой людям инфраструктуры в регионах. Президент подчеркнул: „Страна развивается, когда развиваются регионы“», — выделила ключевые тезисы российского президента Комарова.

Губернатор ХМАО также отметила важность того, что проекты в сфере новой энергетики, экологии и климата, биотехнологий и фармацевтики получат особый государственный статус. «Наши ученые, вузы работают в каждом из этих направлений, в том числе в составе международных консорциумов, в партнерстве с министерствами Правительства Российской Федерации. Решения по стимулированию этих отраслей важны для создания новых, высокотехнологичных рабочих мест, станут важной составляющей нашей работы по актуализации стратегии развития автономного округа», — добавила глава региона.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова вместе с другими главами уральских регионов отправилась в Москву на оглашение послания Федеральному Собранию. На этот раз оно проходило в центральном выставочном зале «Манеж».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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