Депутат Госдумы предложил вернуть прямые выборы мэров

Депутат из «Единой России» пообещал внести в Госдуму законопроект о прямых выборах мэров Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Госдуме появится законопроект о возвращении прямых выборов мэров городов. Документ разработал и собирается внести депутат Госдумы от Челябинской области («Единая Россия») Андрей Барышев, об этом он рассказал URA.RU.

«Сейчас я вношу два законопроекта. Один — о прямых выборах мэров городов. Тогда выборность будет давать нормальную конкурентность. Сейчас и президент выступал, говорил, что надо на местах больше полномочий», — объяснил Барышев. Он отметил, что в Челябинске отсутствие таких выборов является большим упущением.

Также депутат хочет изменить выборное законодательство. В соответствующем законопроекте он предложит в случае сомнений хоть у одного официального представителя кандидата разрешить пересчитывать голоса вручную по первой же просьбе. Такая публичность исключит ухищрения с подсчетами и повысит доверие избирателей.

Тем не менее, Барышев сомневается, что думская фракция «Единой России» поддержит инициативы, признался он. Однако депутат уверен, что его поправки актуальны. «После праздников выйдем на сессию и будем смотреть», — заключил политик.

26 апреля руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов заявил, что фракция поддержит все ближайшие инициативы, призванные облегчить жизнь российским семьям. Он уточнил, что партия не только примет эти, но и проработает новые, дополнительные законопроекты.