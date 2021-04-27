Депутат Госдумы предложил вернуть прямые выборы мэров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дополнительные выборы депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №3 и 9. Екатеринбург , коиб, выборы, избирательный участок, голосование
Депутат из «Единой России» пообещал внести в Госдуму законопроект о прямых выборах мэров Фото:

В Госдуме появится законопроект о возвращении прямых выборов мэров городов. Документ разработал и собирается внести депутат Госдумы от Челябинской области («Единая Россия») Андрей Барышев, об этом он рассказал URA.RU.

«Сейчас я вношу два законопроекта. Один — о прямых выборах мэров городов. Тогда выборность будет давать нормальную конкурентность. Сейчас и президент выступал, говорил, что надо на местах больше полномочий», — объяснил Барышев. Он отметил, что в Челябинске отсутствие таких выборов является большим упущением.

Также депутат хочет изменить выборное законодательство. В соответствующем законопроекте он предложит в случае сомнений хоть у одного официального представителя кандидата разрешить пересчитывать голоса вручную по первой же просьбе. Такая публичность исключит ухищрения с подсчетами и повысит доверие избирателей.

Тем не менее, Барышев сомневается, что думская фракция «Единой России» поддержит инициативы, признался он. Однако депутат уверен, что его поправки актуальны. «После праздников выйдем на сессию и будем смотреть», — заключил политик.

26 апреля руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов заявил, что фракция поддержит все ближайшие инициативы, призванные облегчить жизнь российским семьям. Он уточнил, что партия не только примет эти, но и проработает новые, дополнительные законопроекты.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...