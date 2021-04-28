Спикер думы ХМАО поделился впечатлениями от встречи с Путиным

Председатель Думы ХМАО Борис Хохряков принял участие в Совете Законодателей РФ Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Председатель думы ХМАО Борис Хохряков наряду с другими региональными и федеральными руководителями законодательных органов власти принял участие во встрече с президентом России Владимиром Путиным. Она прошла в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге, о чем URA.RU сообщили в пресс-службе думы ХМАО.

«Основными темами обсуждения стали задачи по реализации послания президента Федеральному собранию, а также вопросы противодействия новой коронавирусной инфекции и преодоления ее последствий», — сообщили в пресс-службе окружного парламента. Также Путин поздравил законодателей со 115-летием российского парламентаризма и заявил, что рассчитывает на поддержку депутатов и сенаторов в части реализации его послания Федеральному собранию.

«Президент страны особо отметил, что необходимо скоординировать и четко увязать друг с другом законотворческие планы Федерального собрания и региональных парламентов. Выстроить конструктивный диалог с правительством Российской Федерации, с главами субъектов Федерации и их командами», — прокомментировал встречу Хохряков. Он также заверил, что в Югре все задачи, поставленные главой государства, будут выполнены в срок.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова также отреагировала на послание российского президента. Она назвала его «документом от буквы до буквы о человеке».