Россиянин намерен обратиться в суд с заявлением на врача и телеведущего Александра Мясникова. Поводом послужила программа в эфире канала «Россия 1», где доктор заявил о вреде бытовой техники.
В рамках авторской программы телеведущий рассказал о побочных последствиях от использования микроволновых печей, электрочайников и фенов. В результате пенсионеры стали массового избавляться от дорогой техники.
«На этой неделе прихожу домой и узнаю, что бабушка выбросила фен жены, электрочайник и микроволновку. Поначалу решил, что у бабушки что-то с головой случилось, но она объяснила, что сегодня утром посмотрела телепередачу, в которой ее любимец доктор Мясников рассуждал о возможном вреде бытовых приборов. После этого бабушка отнесла опасные фен и чайник на помойку», — передает заявление мужчины Obninsk.name.
Мужчина назвал происходящее безобразием и заявил, что «не успели отмахаться от всяких телефонных мошенников, и тут удар под дых от центрального телевидения». Он намерен добиваться компенсации морального вреда через суд.
Ранее Мясников назвал себя примером для россиян. Он призвал всех начать закаляться. Доктор также указал на опасное отставание российской медицины. По его словам, в России национальный календарь вакцинации гораздо меньше, чем в других цивилизованных странах. Такую тенденцию необходимо исправлять. Кроме того, Мясников опроверг влияние магнитных бурь на человека. Врач считает, что в болезнях виноваты не столько магнитные бури, сколько нездоровый образ жизни.
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