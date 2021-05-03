Свердловские мэры лидируют в борьбе за федеральные деньги

Свердловская область идет на третьем месте по количеству проголосовавших за проекты благоустройства, которые будут финансироваться из федерального бюджета. Как сообщили в региональном департаменте информполитики, на текущий момент количество проголосовавших — более 205 тысяч (установка от Москвы — 587 тысяч).
На федеральные деньги претендуют 54 свердловских города. Активность горожан в голосовании напрямую влияет, будут выделены средства или нет, объясняют источники URA.RU во властных структурах. По этому показателю пока лидирует Екатеринбург (более 30 тысяч проголосовавших), где на выбор представлены проекты в Академическом и Солнечном микрорайонах.
В тройку также входят Каменск-Уральский и Нижний Тагил — более 28 и более 15 тысяч голосов соответственно. Аутсайдерами пока являются Нижние Серги, Верхний Тагил, Среднеуральск и Верхотурье, где проголосовали меньше тысячи человек. При этом по проценту проголосовавших статистика иная: лидируют Кировград (99% от прогнозного числа), Волчанск (91,9%) и Михайловское (89,5%), а Екатеринбург предварительно идет на последнем месте (13,8%).
Всероссийские выборы площадок для благоустройства стартовали 26 апреля и продлятся до 30 мая. По неофициальным данным, власти используют это голосование для мобилизации на электронные праймериз «Единой России», поскольку один из способов участия в нем — регистрация на «Госуслугах». По данным URA.RU, через «Госуслуги» за проекты благоустройства проголосовала четверть свердловчан (50 тысяч), остальные голосовали через волонтеров или по мобильному телефону.
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