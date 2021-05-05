В «ФОРЭС» заявили, что не планируют финансировать проведение избирательной кампании в регионе Фото: Анна Майорова © URA.RU

Компания «ФОРЭС» опровергла неофициальную информацию о степени участия в предвыборном краудфантинге в ходе избирательной кампании на территории Свердловской области. Ранее URA.RU со ссылкой на источники сообщало, что в политических кругах обсуждается версия о том, что гендиректор предприятия Сергей Шмотьев якобы предоставил свердловским властям гарантию по внесению в предвыборный фонд около 300 миллионов рублей.

В официальном заявлении «ФОРЭС», направленном в редакцию, говорится, что «подобных гарантий не было и не будет». Там отметили, что финансирование политической кампании любого уровня в таком объеме не может обсуждаться, потому что не является частью стратегии предприятия.

«Приоритет „ФОРЭС“ — это сохранение и развитие производства. Озвученная сумма сопоставима с годовой программой модернизации для одного из подразделений компании. Опубликованные сведения не соответствуют действительности», — сказано в сообщении компании.