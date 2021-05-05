05 мая 2021
04 мая 2021

«ФОРЭС» опроверг данные о беспрецедентном финансировании выборов. «Это не соответствует профилю»

© Служба новостей «URA.RU»
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Дополнительные выборы депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №3 и 9. Екатеринбург , выборы, триколор, флаг россии, избирательная кабинка, голосование, кабинка для голосования
В «ФОРЭС» заявили, что не планируют финансировать проведение избирательной кампании в регионе Фото:

Компания «ФОРЭС» опровергла неофициальную информацию о степени участия в предвыборном краудфантинге в ходе избирательной кампании на территории Свердловской области. Ранее URA.RU со ссылкой на источники сообщало, что в политических кругах обсуждается версия о том, что гендиректор предприятия Сергей Шмотьев якобы предоставил свердловским властям гарантию по внесению в предвыборный фонд около 300 миллионов рублей.

В официальном заявлении «ФОРЭС», направленном в редакцию, говорится, что «подобных гарантий не было и не будет». Там отметили, что финансирование политической кампании любого уровня в таком объеме не может обсуждаться, потому что не является частью стратегии предприятия.

«Приоритет „ФОРЭС“ — это сохранение и развитие производства. Озвученная сумма сопоставима с годовой программой модернизации для одного из подразделений компании. Опубликованные сведения не соответствуют действительности», — сказано в сообщении компании.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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