Власти рассказали о челябинском селе, где в воде нашли ртуть

На частных подворьях вода соответствует нормативам Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Роспотребнадзор распорядился закрыть одну питьевую скважину в деревне Шумаки Коркинского района Челябинской области, где в воде нашли ртуть. Об этом URA.RU сообщила руководитель территориального отдела в Коркино Александра Кочкина. По результатам выборочных проб остальная вода в деревне соответствует нормативам. В министерстве экологии региона отметили, что превышение было разовым.

«Мы проводим мониторинг питьевой воды два раза в год. В апреле в этой скважине обнаружили превышение ртути, — пояснила URA.RU Кочкина. — После промывки скважину закрыли. 8 мая будем брать новые пробы. Для тех, кто пользовался водой из этой скважины, организован подвоз питьевой воды в бочках, которая соответствует нормативам».

По словам специалиста, жалоб на ухудшение самочувствия со стороны жителей не поступало. «Мы провели выборочные пробы у граждан, на частных подворьях, в скважинах и колодцах, — пояснила Кочкина. — Там вода, как и привозная, соответствует гигиеническим нормативам».

«Превышение ртути в воде имело разовый характер и не несет постоянных негативных последствий, — заявил URA.RU заместитель министра экологии региона Виталий Безруков. — Возможное влияние промышленности можно исключить практически полностью». Проверены все близлежащие крупные и малые предприятия, установлено, что на предприятиях ртуть не используется в технологическом процессе. Также не выявлены факты хранения или размещения ртути и ртутьсодержащих отходов. «Иначе бы превышения наблюдались постоянно и в других скважинах и объектах», — отметил Безруков, пояснив, что будут продолжены поиски источника, ставшего причиной разового превышения.

Специалисты Роспотребнадзора брали пробы в скважине 26 апреля. 30 апреля стало известно, что пробы показали повышенное содержание ртути. Районные власти рассматривают вопрос о бурении новой артезианской скважины.