06 мая 2021
05 мая 2021
04 мая 2021

Власти рассказали о челябинском селе, где в воде нашли ртуть

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутаты Курганской областной Думы на полях ЗАО
На частных подворьях вода соответствует нормативам Фото:

Роспотребнадзор распорядился закрыть одну питьевую скважину в деревне Шумаки Коркинского района Челябинской области, где в воде нашли ртуть. Об этом URA.RU сообщила руководитель территориального отдела в Коркино Александра Кочкина. По результатам выборочных проб остальная вода в деревне соответствует нормативам. В министерстве экологии региона отметили, что превышение было разовым.

«Мы проводим мониторинг питьевой воды два раза в год. В апреле в этой скважине обнаружили превышение ртути, — пояснила URA.RU Кочкина. — После промывки скважину закрыли. 8 мая будем брать новые пробы. Для тех, кто пользовался водой из этой скважины, организован подвоз питьевой воды в бочках, которая соответствует нормативам».

По словам специалиста, жалоб на ухудшение самочувствия со стороны жителей не поступало. «Мы провели выборочные пробы у граждан, на частных подворьях, в скважинах и колодцах, — пояснила Кочкина. — Там вода, как и привозная, соответствует гигиеническим нормативам».

«Превышение ртути в воде имело разовый характер и не несет постоянных негативных последствий, — заявил URA.RU заместитель министра экологии региона Виталий Безруков. — Возможное влияние промышленности можно исключить практически полностью». Проверены все близлежащие крупные и малые предприятия, установлено, что на предприятиях ртуть не используется в технологическом процессе. Также не выявлены факты хранения или размещения ртути и ртутьсодержащих отходов. «Иначе бы превышения наблюдались постоянно и в других скважинах и объектах», — отметил Безруков, пояснив, что будут продолжены поиски источника, ставшего причиной разового превышения.

Специалисты Роспотребнадзора брали пробы в скважине 26 апреля. 30 апреля стало известно, что пробы показали повышенное содержание ртути. Районные власти рассматривают вопрос о бурении новой артезианской скважины.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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