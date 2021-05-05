05 мая 2021
04 мая 2021
03 мая 2021

Челябинские власти разрешили пить воду, в которой искали ртуть

© Служба новостей «URA.RU»
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Проблемы с водой Южноуральск Челябинск, бутыли, вода, розлив воды в бутыли, колодец
В одной из скважин деревни нашли ртуть Фото:

В деревне Шумаки Коркинского района вся питьевая вода, кроме одной скважины, признана пригодной для питья. Ранее в этом питьевом источнике была найдена ртуть. Об этом сообщила URA.RU помощник главы Коркинского района Натальи Лощининой.

«1 мая была ограничена подача водоснабжения в скважинах деревни, которыми пользуются 100 человек. 4 мая взяты 14 проб из нескольких скважин, 5 мая пришли результаты, одну скважину пришлось закрыть из-за превышения содержания ртути», — уточнила URA.RU помощник главы района. По данным муниципалитета, этой скважиной пользовались порядка ста из 500 жителей, для них организован круглосуточный подвоз воды. Осуществлена промывка скважины и накопительной емкости.

«Остальные скважины являются частными, воду в них можно пить, анализы [на ртуть] отрицательные. Сейчас рассматривается вопрос о бурении новой артезианской скважины», — добавила URA.RU помощник главы района. Кроме того, в данный момент выясняется источник точечного загрязнения воды.

«Рядом с этой скважиной, возможно, будут обнаружены содержащие ртуть люминисцентные лампы. Возможно, именно они станут источником загрязнения воды, это одна из версий произошедшего», — указала URA.RU помощник. Сейчас в причинах происшествия разбирается полиция, прокуратура, Роспотребнадзор и Управление гражданской защиты администрации Коркинского района.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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