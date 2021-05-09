Жителей Волгограда попросили не смотреть парад Победы с балконов

На улице под балконами дежурят полицейские Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Волгограде местные власти попросили жителей не смотреть парад Победы с балконов. Соответствующие объявления появились на дверях подъездов накануне 9 мая.

«Бумажки подписаны загадочной „администрацией“. При этом не уточняется, можно ли смотреть парад из окна, а во всех дворах, где окна домов выходят на площадь Павших Борцов и улицу Мира, дежурят полицейские», — сообщает местный житель порталу V1.RU.

Сообщается, что фотографии с аналогичными рекомендациями жители выкладывали и в социальных сетях. Они предположили, что предупреждения связаны с заботой о самих волгоградцах, чтобы они не упали вместе с балконом во время прохождения военной техники.

«Эта мера направлена на обеспечение безопасности участников и гостей военного парада. Возможность посмотреть прохождение пеших и моторизованных колонн была предоставлена всем желающим непосредственно с Площади Павших борцов», — прокомментировали ли «КП-Волгоград» в мэрии.