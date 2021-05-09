Жителей Волгограда попросили не смотреть парад Победы с балконов

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Несанкционированная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального. Екатеринбург, люди на балконе
На улице под балконами дежурят полицейские Фото:

В Волгограде местные власти попросили жителей не смотреть парад Победы с балконов. Соответствующие объявления появились на дверях подъездов накануне 9 мая.

«Бумажки подписаны загадочной „администрацией“. При этом не уточняется, можно ли смотреть парад из окна, а во всех дворах, где окна домов выходят на площадь Павших Борцов и улицу Мира, дежурят полицейские», — сообщает местный житель порталу V1.RU.

Сообщается, что фотографии с аналогичными рекомендациями жители выкладывали и в социальных сетях. Они предположили, что предупреждения связаны с заботой о самих волгоградцах, чтобы они не упали вместе с балконом во время прохождения военной техники.

«Эта мера направлена на обеспечение безопасности участников и гостей военного парада. Возможность посмотреть прохождение пеших и моторизованных колонн была предоставлена всем желающим непосредственно с Площади Павших борцов», — прокомментировали ли «КП-Волгоград» в мэрии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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