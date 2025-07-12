ВСУ вывели штурмовые группы из района Мелового в ЛНР из-за многочисленных потерь

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ВС РФ продолжают активные боевые действия в районе Мелового
ВС РФ продолжают активные боевые действия в районе Мелового Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Штурмовые группы 425-го отдельного штурмового полка ВСУ, срочно переброшенные из Львовской области в Харьковскую, были выведены из района Мелового в Хатнее (ЛНР) после значительных потерь. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«Понеся колоссальные потери, командование ВСУ вывело штурмовиков в район Хатнего», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС. По данным агентства, украинское командование пыталось вернуть утраченные позиции силами нескольких штурмовых групп, однако после серьезных потерь было вынуждено отвести подразделения.

В силовых структурах также добавили, что ВСУ продолжают переброску личного состава, выстраивая оборонительные рубежи на линии Хатнее — Амбарное. В то же время подразделения группировки «Север» ведут бои с частями 143-й бригады ВСУ южнее Мелового.

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник 30 июня сообщил, что территория ЛНР полностью перешла под контроль России. Он отметил, что освобождение стало результатом совместных действий военных и других структур. Пасечник также добавил, что на освобожденной территории будут усилены меры безопасности и начнется восстановление инфраструктуры, а местные власти разрабатывают планы по восстановлению мирной жизни и помощи жителям.

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Штурмовые группы 425-го отдельного штурмового полка ВСУ, срочно переброшенные из Львовской области в Харьковскую, были выведены из района Мелового в Хатнее (ЛНР) после значительных потерь. Об этом сообщили в российских силовых структурах. «Понеся колоссальные потери, командование ВСУ вывело штурмовиков в район Хатнего», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС. По данным агентства, украинское командование пыталось вернуть утраченные позиции силами нескольких штурмовых групп, однако после серьезных потерь было вынуждено отвести подразделения. В силовых структурах также добавили, что ВСУ продолжают переброску личного состава, выстраивая оборонительные рубежи на линии Хатнее — Амбарное. В то же время подразделения группировки «Север» ведут бои с частями 143-й бригады ВСУ южнее Мелового. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник 30 июня сообщил, что территория ЛНР полностью перешла под контроль России. Он отметил, что освобождение стало результатом совместных действий военных и других структур. Пасечник также добавил, что на освобожденной территории будут усилены меры безопасности и начнется восстановление инфраструктуры, а местные власти разрабатывают планы по восстановлению мирной жизни и помощи жителям.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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