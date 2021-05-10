Публичная библиотека быстро купила дорогие телевизоры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская областная публичная библиотека провела Госзакупку телевизоров за полчаса. Такая скорость удивила депутата Госдумы Виталия Пашина, который намерен обратиться в ФАС и прокуратуру. Об этом URA.RU сообщил сам Пашин.

«На глаза попалась, пожалуй, самая быстрая госзакупка по 44-ФЗ. 35 минут прошло с момента размещения заявки до завершения определения поставщика. Очень похоже на то, что поставщик девяти телевизоров общей суммой два миллиона рублей для библиотеки был определён заранее», — написал Пашин в своем Facebook. «Думаю, эту закупку должны проверить в региональном ФАС и прокуратуре» — заявил Пашин URA.RU.

В областной публичной библиотеке URA.RU пообещали проверить закупки и предоставить официальный комментарий. На момент публикации новости он получен не был.

Обновлено в 13:45

В пресс-службе Челябинской областной библиотеки URA.RU заявили, что воспользовались изменениями в статью 93 Федерального закона № 44 «О контрактной системе в сфере закупок…», которые начали действовать с 1 апреля 2021 года. «В частности, стала работать новая часть 12 статьи 93, которая повысила лимит малых закупок с 600 тыс. рублей до 3 миллионов. И в этом случае допускается только закупка товаров. 6 мая на площадке RTS-tender было опубликовано извещение о госзаказе малого объема „Поставка видеостены“, с приложением расчета контракта, проектом госконтракта с приложением техзадания. Электронная площадка в течение одного часа отобрала наиболее выгодные ценовые предложения. Контракт будет подписан 12 мая», — ответили в пресс-службе.

«Замена оборудования — это очень важный шаг для качественного функционирования учреждения. К сожалению, звуковое и световое оборудование библиотеки уже давно устарело — оно не соответствует современным требованиям для качественного проведения мероприятий и не позволяет осуществлять многие идеи. Долгожданная замена оборудования состоится в середине июля», — заявила URA.RU директор Челябинской областной универсальной научной библиотеки Наталья Диская.