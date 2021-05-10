Свердловская оппозиционерка пытается избежать покраски заборов

Наталью Крылову приговорили к 120 часам обязательных работ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Скандально известная депутат-коммунист из Асбеста Наталья Крылова намерена обжаловать решение суда, который назначил ей 120 часов обязательных работ. В ближайшие дни она подаст апелляцию, заявила Крылова URA.RU.

«На меня составили протокол за повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания. Якобы, я организовала митинг на 1 мая и призывала всех на него прийти. Но это было всего лишь видеопоздравление в соцсетях», — рассказала депутат. В суде представитель асбестовской полиции высказала другую точку зрения: по ее словам, коммунисты организовали акцию в Аллее Победы, а Крылова приглашала асбестчан принять в ней участие. Видео выступления сотрудницы полиции размещено на странице Крыловой в Facebook.

Политик рассказала, что судья предложил ей явиться в службу судебных приставов, которые определят время и место отбытия наказания. Вместо этого Крылова намерена добиться отмены судебного решения.

Часть свердловчан считает решение суда верхом абсурда, но некоторые иронизируют, что Крылову заставят заняться общественно полезным трудом, например, красить заборы. Наталья Крылова известна благодаря ряду громких политических скандалов. В частности, в конце 2020 года она подралась с единороссом Дмитрием Александриным.