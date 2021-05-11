Челябинский соратник Зюганова временно покинул КПРФ

Констатин Нациевский решил сосредоточиться на работе в палате Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-депутат гордумы Челябинска Константин Нациевский временно приостановил членство в КПРФ. Как пояснил URA.RU Нациевский, это связно с тем, что он вошел в новый состав общественной палаты региона. В партии Геннадия Зюганова экс-депутат состоял почти 13 лет.

«Я приостановил членство в коммунистической партии на основании пункта 2.8 Устава КПРФ. Сейчас для меня и товарищей по палате главными лозунгами должны стать профессионализм и компетентность», — пояснил Нациевский. По федеральному закону члены общественных палат не могут состоять в какой-либо партии. В уставе компартии сказано, что в подобных случаях членство в КПРФ надо приостанавливать.

Нациевский вступил в ряды КПРФ в 2008 году и с тех пор выдвигался от партии на всех выборах, в том числе губернаторских в 2014 году. В 2010 году он выиграл выборы в ЗСО, а потом дважды избирался депутатом гордумы Челябинска. В 2019 году он проиграл выборы и не попал в гордуму. Он пытался оспорить свой проигрыш в суде, но суд ему отказал в отмене итогов выборов. По данным URA.RU, Нациевский рассматривается как кандидат от КПРФ в Госдуму по Металлургическому округу в Челябинской области. Сам он эту тему комментировать URA.RU не стал.

Новый состав областной палаты был окончательно сформирован к концу апреля. 5 мая состоялось первое заседание, на котором председателем органа вновь был избран Николай Дейнеко.