13 мая 2021

Синоптик предупредил об опасном природном явлении в Сочи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Черноморский флот, Крым и летний отдых. ХМАО, крым, черное море, купальник, летний отдых, пляж, дикий пляж
Отдыхающим на юге России может угрожать сильная солнечная активность Фото:

В Сочи растет индекс ультрафиолетового излучения. Он уже достиг шести-семи единиц днем. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На самом юге Южного федерального округа, в Сочи, ультрафиолетовый индекс достигает шести-семи баллов, но непродолжительное время. Всего два-три часа», — цитирует ТАСС Вильфанда. Он отмечает, что самое опасное время солнечной активности — с 11:00 до 14:00.

При такой активности солнца эксперт советует проводить время в тени. Вильфанд рекомендует обязательное ношение головных уборов и пользование солнцезащитными средствами.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец сообщал о том, что на две недели раньше летняя погода установилась в столице России. В начале следующей недели воздух в столице должен прогреется до +26° C. Об этом сообщили «Ридус».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...