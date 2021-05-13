Синоптик предупредил об опасном природном явлении в Сочи

В Сочи растет индекс ультрафиолетового излучения. Он уже достиг шести-семи единиц днем. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«На самом юге Южного федерального округа, в Сочи, ультрафиолетовый индекс достигает шести-семи баллов, но непродолжительное время. Всего два-три часа», — цитирует ТАСС Вильфанда. Он отмечает, что самое опасное время солнечной активности — с 11:00 до 14:00.
При такой активности солнца эксперт советует проводить время в тени. Вильфанд рекомендует обязательное ношение головных уборов и пользование солнцезащитными средствами.
Ранее метеоролог Евгений Тишковец сообщал о том, что на две недели раньше летняя погода установилась в столице России. В начале следующей недели воздух в столице должен прогреется до +26° C. Об этом сообщили «Ридус».
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