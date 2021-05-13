13 мая 2021

Мэр Челябинска вырастила арбузы

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Интервью с Натальей Котовой. Челябинск, портрет, котова наталья
Наталья Котова рассказала, как выращивала экзотические плоды Фото:

Мэр Челябинска Наталья Котова собственноручно выращивала арбузы на своем участке. Об этом она рассказала 14 мая в прямом эфире для группы «[В] Чурилово» во «ВКонтакте».

«Одно из моих увлечений — садоводство, правда, сейчас времени на это становится все меньше. Раньше выращивала много различных овощей, даже арбузы однажды получились, был теплый год», — заявила Котова в интервью. Она добавила, что сейчас на своем участке ежегодно сажает капусту, морковь, свеклу, редиску, зелень.

«Очень много времени отдаю работе, но пока нахожу возможность, чтобы ухаживать за ними, а осенью убрать, — уточнила Котова. — А плодовые деревья как росли, так и растут, на эксперименты сейчас нет времени».

Интервью в прямом эфире для группы «[В] Чурилово» во «ВКонтакте» Котова дает впервые. Мероприятие ведет директор исследовательского центра «МарС» Иван Полукаров.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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