В поселке Мартюш больше трех суток нет воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В поселке Мартюш (Каменский ГО, Свердловская область) более трех суток подряд нет воды. Как рассказал URA.RU один из местных жителей, люди лишены возможность не только помыться, но и утолить жажду.

«Дети и старики падают в обморок, накануне объявили, что из-за отсутствия воды детский сад работать не будет», — рассказал собеседник агентства. Муниципалитет обещал обеспечить водоснабжение еще двое суток назад, однако этого не произошло. Воду начали подвозить только к вечеру 15 мая. В настоящее время вода появилась на первых этажах жилых домов, где подается с маленьким напором. Ситуация усугубляется 30-градусной жарой.

«В воскресенье приезжал депутат от Белоярского округа Илья Гаффнер, видимо, рассчитывал, что при нем состоится триумфальный пуск воды, и жители проголосуют за него на выборах. Но воду так и не включили, он уехал ни с чем. Большинство местных жителей его визит только обозлил», — рассказал житель Мартюша. До Гаффнера на момент публикации дозвониться не удалось.

Замглавы администрации Каменского ГО по вопросам ЖКХ Андрей Баранов рассказал, что в настоящее время в поселок подается 30 тонн воды в час. «Этого не хватает, ведем работы по замене насосного оборудования», — рассказал вице-мэр, подчеркнув, что находится на месте аварии. По словам депутата ЗакСобрания Вячеслава Вегнера, ситуацию взял под личный контроль министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. «Сегодня в Мартюш будет доставлен второй двигатель из Екатеринбурга. К вечеру ситуация должна исправиться», — сообщил Вегнер. Он добавил, что район нуждается в 10-15 млн рублей ежегодно для замены сетей водоснабжения.