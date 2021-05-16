В Челябинской области откроют авиарейсы еще в два региона РФ

Между Челябинской и Свердловской областями будут летать «суперджеты» компании Red Wings Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С 8 июня из аэропорта Магнитогорска (Челябинская область) откроются прямые рейсы в Екатеринбург и Минеральные Воды. Пассажиров будут перевозить лайнеры SSJ100, сообщили URA.RU в авиакомпания Red Wings.

«Полеты будут выполняться дважды в неделю — по вторникам и четвергам — на новейших „Сухой Суперджет 100“ вместимостью 100 кресел. Оба направления уникальны и будут доступны только клиентам компании», — пояснили URA.RU в пресс-службе Red Wings.

Вылет из Екатеринбурга будет производиться в 07:35, прибытие в Магнитогорск — в 08:45. Обратный рейс из Магнитогорска отправится в 16:50, прибытие в Екатеринбург — в 18:00. Время в пути составит 1 час 10 минут. Вылет из Магнитогорска в Минводы запланирован на 09:35, прилет — 10:25. Вылет обратного рейса из Минеральных Вод — в 11:15, прибытие в Магнитогорск — в 16:00. Время в пути составит 2 часа 50 минут.

При СССР «Аэрофлот» регулярно выполнял рейсы между Магнитогорском и Екатеринбургом (тогда Свердловском), но в начале 1990-х годов они закрылись. В 2011 году дважды и трижды в неделю между Магнитогорском и столицей Свердловской области летали самолеты компании «РусЛайн», но в 2014 году программу закрыли. С тех пор авиасообщение между городами прервалось, хотя в 2017 году возобновить его предлагали в заксобрании Челябинской области.

В мае между властями Челябинской области было заключено соглашение о сотрудничестве. Red Wings станет первой базовой авиакомпанией международного аэропорта им. Курчатова в новейшее время. Авиаперевозчик планирует довести число направлений вылета из Челябинска до девяти.