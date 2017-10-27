14:19 27 октября 2017 0

Депутаты просят возобновить авиасообщение между Екатеринбургом и Магнитогорском Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пятеро депутатов Законодательного собрания Челябинской области из Магнитогорска направили обращения губернатору Борису Дубровскому и спикеру ЗСО Владимиру Мякушу с просьбой дотировать и тем самым возобновить авиарейс Екатеринбург — Магнитогорск. Депутаты считают, что рейс надо внести в число приоритетных для области. Это позволит дотировать его за счет бюджета в рамках регионального закона «О внутреннем туризме».

«Я считаю, что Магнитогорск может быть интересен Екатеринбургу в рамках внутреннего туризма, — заявил „URA.RU“ один из авторов обращения, депутат Сергей Евстигнеев. — Это курорты Абзаково и Банного, а также Аркаим». По словам Евстигнеева, просчитать возможное число рейсов в неделю, а соответственно, и размер дотаций должны специалисты. Депутаты всего лишь направили обращение руководству области.

26 октября Заксобрание внесло изменения в региональный закон «О содействии развитию туризма». Появилось дополнение, позволяющее выплачивать субсидии из областного бюджета перевозчикам, осуществляющим рейсы по приоритетным направлениям. В первую очередь это делалось для авиакомпании «Ямал», которая должна стать базовым перевозчиком на Южном Урале. В направлениях, озвученных «Ямалом», рейс Екатеринбург — Магнитогорск не значился. Но, как сообщил «URA.RU» Сергей Евстигнеев, авиакомпания может работать и на этих рейсах.

Если перевозчики работают на два региона, то в субсидировании должны участвовать оба бюджета. «Обязательно! — сообщил „URA.RU“ Сергей Евстигнев. — Любовь должна быть обоюдной!»

Во времена СССР авиарейсы «Аэрофлота», связывающие Магнитогорск и Екатеринбург (тогда Свердловск), были регулярными и закрылись к началу девяностых. Вновь возобновила сообщение в 2011 году авиакомпания «РусЛайн». Самолеты сначала летали дважды в неделю, затем — трижды. Время в пути составляло полтора часа. Затем программу свернули, в начале 2014 года возобновили и снова закрыли. В мае 2017 года о намерениях ввести рейсы между Магнитогорском и Екатеринбургом заявила авиакомпания «Оренбуржье». Предполагалось запустить L-410, способные взять на борт до 20 пассажиров. Но после недели тестирования от своих планов авиакомпания отказалась. Рейсы оказались невостребованными, самолеты загружались только на треть. К тому же не устроила стоимость билетов — свыше 5,5 тыс. рублей в одну сторону.

«И потом, на автомобиле от Магнитогорска до Екатеринбурга — пять часов, а временные затраты на полет с учетом того, что надо как минимум за час до рейса приехать в аэропорт, ненамного меньше», — сообщил «URA.RU» источник, знакомый с ситуацией.