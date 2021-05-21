Суд тайно решил судьбу лицеиста, устроившего резню в Березниках

Решение суда пока не опубликовано на сайте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Суд избрал меру пресечения подростку, напавшего на учителя с ножом в Березниках. Однако судья не огласила решение публично, сообщает собственный корреспондент URA.RU в Пермском крае.

«У нас судебное заседание было закрыто. Всю информацию вы можете увидеть на сайте суда. Я уже отметила в базе решение», — сообщили журналисту в секретариате Березниковского городского суда. Там отказались озвучить меру пресечения. Решение суда пока не опубликовано на сайте.

В лицее №1 города Березники 21 мая ученик с ножом напал на учительницу. «Достал из портфеля мачете, с улыбкой показал классу», приводятся подробности происшествия в социальных сетях. На данный момент известно, что пострадавший педагог госпитализирован.