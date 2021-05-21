21 мая 2021
20 мая 2021

Суд тайно решил судьбу лицеиста, устроившего резню в Березниках

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по избранию меры пресечения для Кокотеева Дмитрия. Курган, оглашение приговора, приговор, приговор суда, судья, суд, триколор, судебный процесс, герб россии, судебное дело
Решение суда пока не опубликовано на сайте Фото:

Суд избрал меру пресечения подростку, напавшего на учителя с ножом в Березниках. Однако судья не огласила решение публично, сообщает собственный корреспондент URA.RU в Пермском крае.

«У нас судебное заседание было закрыто. Всю информацию вы можете увидеть на сайте суда. Я уже отметила в базе решение», — сообщили журналисту в секретариате Березниковского городского суда. Там отказались озвучить меру пресечения. Решение суда пока не опубликовано на сайте.

В лицее №1 города Березники 21 мая ученик с ножом напал на учительницу. «Достал из портфеля мачете, с улыбкой показал классу», приводятся подробности происшествия в социальных сетях. На данный момент известно, что пострадавший педагог госпитализирован.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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