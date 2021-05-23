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В Челябинске приостановили высадку цветов и озеленение

© Служба новостей «URA.RU»
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Пустой город. Обстановка в городе во время эпидемии коронавируса. Челябинск, клумба, цветы, озеленение
Власти Челбинска опасаются, что жара погубит высаженные растения Фото:

В Челябинске с 24 мая приостанавливаются озеленительные работы. Такое распоряжение отдала на утреннем аппаратном совещании глава города Наталья Котова, передает с мероприятия корреспондент URA.RU.

«По прогнозу в ближайшие дни температура воздуха по-прежнему будет превышать 30 градусов при солнечной погоде. Продолжать высадку цветов в таких условиях означает с высокой вероятностью их погубить, солнце их просто сожжет. Поэтому предлагаю приостановить эту работу до изменения погоды», — распорядилась Котова.

При этом мэр отметила, что формировать клумбы можно во дворах и тех местах, где возможно обеспечить достаточный полив и уход за ними. Например, в затененных местах.

Аномальная жара, установившаяся в Челябинской области с середины мая, по прогнозам синоптиков продержится до 26 мая. Сейчас в регионе введен особый противопожарный режим, в областном центре — пятый — максимальный — класс пожарной опасности. Зато ситуация позволила досрочно — в последнюю неделю мая — официально открыть купальный сезон и пляжи.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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