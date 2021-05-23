В Челябинске приостановили высадку цветов и озеленение

Власти Челбинска опасаются, что жара погубит высаженные растения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске с 24 мая приостанавливаются озеленительные работы. Такое распоряжение отдала на утреннем аппаратном совещании глава города Наталья Котова, передает с мероприятия корреспондент URA.RU.

«По прогнозу в ближайшие дни температура воздуха по-прежнему будет превышать 30 градусов при солнечной погоде. Продолжать высадку цветов в таких условиях означает с высокой вероятностью их погубить, солнце их просто сожжет. Поэтому предлагаю приостановить эту работу до изменения погоды», — распорядилась Котова.

При этом мэр отметила, что формировать клумбы можно во дворах и тех местах, где возможно обеспечить достаточный полив и уход за ними. Например, в затененных местах.

Аномальная жара, установившаяся в Челябинской области с середины мая, по прогнозам синоптиков продержится до 26 мая. Сейчас в регионе введен особый противопожарный режим, в областном центре — пятый — максимальный — класс пожарной опасности. Зато ситуация позволила досрочно — в последнюю неделю мая — официально открыть купальный сезон и пляжи.