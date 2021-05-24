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21 мая 2021

Пермские власти окажут помощь учителю, на которую напал школьник

© Служба новостей «URA.RU»
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Школа. Курган, книги, учебники, школа, колокольчик
Сейчас власти решают, какие именно меры поддержки будут оказаны педагогу Фото:

Учителю лицея №1 города Березники (Пермский край), на которую напал школьник с ножом, будет оказана поддержка со стороны губернатора Дмитрия Махонина и правительства края. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к краевым властям.

«Конечно, правительством и губернатором края совместно с администрацией города Березники [будет оказана поддержка]», — пояснил источник. Конкретные меры поддержки, которые будут оказаны педагогу, сейчас обсуждаются. Главное сейчас, отметил инсайдер, «добиться стабильного состояния здоровья» учителя. Получить оперативный комментарий в пресс-службе губернатора URA.RU не удалось, направлен запрос.

В минувшую пятницу 17-летний учащийся березниковского лицея, придя с ножом в образовательное учреждение, напал на учителя физики Людмилу Ишменеву. Педагог получила ранение в область шеи и была госпитализирована в Пермскую краевую клиническую больницу. Лицеист взят под стражу на два месяца. По данному факту следственными органами возбуждено уголовно дело по статье «покушение на убийство».

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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