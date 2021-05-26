Госдума одобрила штрафы за сокрытие денег в электронных кошельках

Сумма штрафа составит от 20 до 40% от транзакции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В третьем, окончательном чтении Госдума приняла закон, согласно которому представителей иностранных государств будут штрафовать за неуплату налогов либо сокрытие средств на электронных кошельках либо счетах в банках за пределами России. Полный текст документа представлен в системе обеспечения законодательной деятельности.

«Использование электронных средств платежа для перевода денежных средств без открытия банковского счета, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, с нарушением установленного порядка представления отчетов о переводах влечет наложение штрафа от 20 до 40% суммы зачисленных средств», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Помимо этого, штрафы будут налагаться за нарушение сроков представления отчетов по счетам (вкладам) в банках и организациях финансового рынка, расположенных за пределами РФ.

Сообщается также, что резиденты должны представлять в налоговые органы отчеты с использованием электронных средств платежа. Однако сумма за год по этим операциям должна быть больше 600 тысяч рублей (в любой валюте).

Зимой стало известно, что россияне с начала этого года в обязательном порядке будут передавать в Налоговую службу информацию об открытии и закрытии электронных кошельков. Формально нововведения, позволяющие ФНС получать доступ к данным граждан, начали действовать еще 1 апреля 2020 года. При этом уведомлять налоговые службы автоматически будут сами банки. Таким образом, гражданам ничего делать не нужно.