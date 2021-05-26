Мэрии Нижневартовска не дали расторгнуть проблемный контракт

Компания «Стройальянс» должна была заняться строительством крупной школы в 9а микрорайоне Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Арбитражный суд ХМАО отказал мэрии Нижневартовска в расторжении договора с концессионером, который отказался строить школу в Нижневартовске. При этом суд оштрафовал компанию «Стройальянс» на 29 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской администрации.

«Арбитражный суд Югры вынес решение взыскать с инвестора 29 млн рублей штрафа, но при этом суд отказался расторгать договор. Московской фирме был дан шанс исполнить свои обязательства», — сказал начальник юридического управления городской администрации Александр Крутовцов во время заседания.

В департаменте общественных коммуникаций Нижневартовска рассказали, что строительные работы не ведется до сих пор. Несмотря на то, что концессионер обязался закончить строительство еще в 2020 году. «Наша основная сейчас задача — расторгнуть инвестиционное соглашение с этой компанией и найти нового партнера, который будет готов построить данный объект», — сказали в департаменте ссылаясь на слова заместителя главы города Виктора Ситникова. В связи с этим администрация готовит новый пакет документов для повторного обращения в Арбитражный суд.

Ранее URA.RU писало, что москвичи сорвали проект в ХМАО, ради которого мэр ездил в Сочи. Тогда мэрия Нижневартовска попробовала отсудить 88 миллионов рублей в качестве неустойки у концессионера, который отказался строить крупную школу в Нижневартовске.