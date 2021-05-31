Медведев предложил освободить многодетные семьи от части налогов

Дмитрий Медведев сообщил о поддержке многодетных семей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Предлагается поэтапно уменьшать налоговую нагрузку на многодетные семьи в России. Об этом рассказал председатель «Единой России», замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Еще одно направление связано с поддержкой многодетных семей. Нам нужно подумать о поэтапном снижении налоговой нагрузки на такие семьи», — цитирует ТАСС Медведева. Заявление прозвучало на форуме «Большой семейный совет».

Ранее стало известно о подготовке новых выплат и льгот для семей с детьми. В Совфеде предложили платить неполным семьям пособие в размере половины прожиточного минимума. В Госдуме предложили ввести льготное начисление земельного налога для семей, которые усыновили детей, пишет RT.