Медведев предложил освободить многодетные семьи от части налогов

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Нарушение режима самоизоляции жителями города. Курган, многодетная семья, семья, дети, самокат, подростки с родителями
Дмитрий Медведев сообщил о поддержке многодетных семей Фото:

Предлагается поэтапно уменьшать налоговую нагрузку на многодетные семьи в России. Об этом рассказал председатель «Единой России», замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Еще одно направление связано с поддержкой многодетных семей. Нам нужно подумать о поэтапном снижении налоговой нагрузки на такие семьи», — цитирует ТАСС Медведева. Заявление прозвучало на форуме «Большой семейный совет».

Ранее стало известно о подготовке новых выплат и льгот для семей с детьми. В Совфеде предложили платить неполным семьям пособие в размере половины прожиточного минимума. В Госдуме предложили ввести льготное начисление земельного налога для семей, которые усыновили детей, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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