В Совфеде и Госдуме готовят новые выплаты и льготы на детей в РФ

Совфед предложил выплачивать неполным семьям пособие в размере 50% прожиточного минимума Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Совет Федерации предложил выплачивать неполным семьям пособие в размере 50% прожиточного минимума. Одновременно с этим в Госдуме призвали Минтруд и Минфин ввести льготное начисление земельного налога для семей, усыновивших ребенка.

«На круглом столе в комитете Совфеда прозвучало предложение о выплате из будущего алиментного фонда, из которого также можно было бы выплачивать 50% регионального прожиточного минимума, — сообщила «Известиям» председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко. Она отметила, что деньги долны идти в семьи, где один из родителей не платит алименты. Сейчас предложение находится на стадии обсуждения.

В свою очередь депутаты Госдумы призвали ввести льготное начисление земельного налога для семей, усыновивших или взявших под опеку ребенка. По их словам, письмо с инициативой уже направлено в Минтруд. «Такие приемные семьи смогут пользоваться предлагаемой льготой при уплате земельного налога до наступления совершеннолетия ребенка», — рассказал член комитета Государственной думы РФ по бюджету и налогам Евгений Федоров.

Ранее президент России Владимир Путин поручил выплатить семьям с детьми по 10 тысяч рублей перед 1 сентября. Выплаты произведут до 17 августа. Также с 1 июля будет введена выплата на детей в возрасте от восьми до 16 лет включительно из неполных семей, в среднем 5 650 рублей в месяц. По 6 350 рублей в месяц смогут получать беременные, находящиеся в трудной материальной ситуации.