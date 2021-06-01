Свердловская область выиграла у соседей битву за миллиарды

За комфортную городскую среду проголосовали более полумиллиона свердловчан Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловская область имеет все шансы получить на финансирование нацпроекта «Комфортная городская среда» больше, чем ее соседи по УрФО. Как сообщил URA.RU источник в областном правительстве, в федеральном Минстрое оценили активность свердловчан в процессе голосования за объекты благоустройства.

«Мы стали одним из лидеров в России по числу проголосовавших, что не прошло незамеченным в федеральном министерстве», — рассказал собеседник агентства. По его словам, рвение свердловчан обещают поощрить дополнительными вливаниями из федеральной казны.

В пресс-службе областного министерства ЖКХ, которое курирует реализацию нацпроекта в Свердловской области, сообщили, что во время майского голосования за объекты благоустройства в рамках нацпроекта проголосовали 552 тысячи жителей региона — шестая часть от зарегистрированных избирателей. Для сравнения: на праймериз «Единой России» проголосовало 340 тысяч человек, при этом Свердловская область вошла в тройку лидеров партийного голосования.

Ранее министр ЖКХ Николай Смирнов подчеркивал, что от активности граждан будет зависеть то, сколько денег область получит на реализацию нацпроекта. По данным о результатах голосования, имеющимся в распоряжении URA.RU, регион на 80 тысяч обогнал соседнюю Челябинскую область, а также превзошел по показателю активности Курганскую и Тюменскую области, ХМАО и ЯНАО вместе взятые. Губернатор Евгений Куйвашев поблагодарил свердловчан за активность и неравнодушие. Голосование за объекты городской комфортной среды прошло в последнюю неделю мая одновременно с праймериз ЕР.