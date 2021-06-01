01 июня 2021

Свердловская область выиграла у соседей битву за миллиарды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-тур в Академический. Екатеринбург, академический
За комфортную городскую среду проголосовали более полумиллиона свердловчан Фото:

Свердловская область имеет все шансы получить на финансирование нацпроекта «Комфортная городская среда» больше, чем ее соседи по УрФО. Как сообщил URA.RU источник в областном правительстве, в федеральном Минстрое оценили активность свердловчан в процессе голосования за объекты благоустройства.

«Мы стали одним из лидеров в России по числу проголосовавших, что не прошло незамеченным в федеральном министерстве», — рассказал собеседник агентства. По его словам, рвение свердловчан обещают поощрить дополнительными вливаниями из федеральной казны.

В пресс-службе областного министерства ЖКХ, которое курирует реализацию нацпроекта в Свердловской области, сообщили, что во время майского голосования за объекты благоустройства в рамках нацпроекта проголосовали 552 тысячи жителей региона — шестая часть от зарегистрированных избирателей. Для сравнения: на праймериз «Единой России» проголосовало 340 тысяч человек, при этом Свердловская область вошла в тройку лидеров партийного голосования.

Ранее министр ЖКХ Николай Смирнов подчеркивал, что от активности граждан будет зависеть то, сколько денег область получит на реализацию нацпроекта. По данным о результатах голосования, имеющимся в распоряжении URA.RU, регион на 80 тысяч обогнал соседнюю Челябинскую область, а также превзошел по показателю активности Курганскую и Тюменскую области, ХМАО и ЯНАО вместе взятые. Губернатор Евгений Куйвашев поблагодарил свердловчан за активность и неравнодушие. Голосование за объекты городской комфортной среды прошло в последнюю неделю мая одновременно с праймериз ЕР.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...