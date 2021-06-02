Рыба со склада должна была попасть на стол свердловчан Фото: Игорь Меркулов © URA.RU (архивное фото)

Антисанитарная обстановка, сложившаяся вокруг сгоревшего ангара на территории Уралмашзавода, грозит экологической катастрофой Орджоникидзевскому району в Екатеринбурге. Работники близлежащих помещений задыхаются от смрада. Рабочие признались URA.RU, что у них уже начались проблемы со здоровьем.

«От постоянной вони кружится голова, подступает тошнота, люди отказываются выходить на работу, — рассказала URA.RU Светлана Малеева, сотрудница предприятия „Электромаш“, которое граничит со сгоревшим складом. — На жаре горы рыбы и мяса гниют, валяются дохлые крысы, кружат полчища мух. Этот яд проникает в грунтовые воды, отравляет почву и воздух. Когда дует сильный ветер, вонь достигает кинотеатра „Заря“ и станции метро „Пединститут“».

Склад с замороженными морепродуктами на площади I пятилетки, цех 61, сгорел еще 24 апреля. С тех пор продукты остаются неубранными. Объект располагается на территории Уралмашзавода, однако склад и земельный участок не относятся к производственному комплексу УЗТМ. Собственником является ИП Татьяна Машьянова. По словам работников «Электромаша», женщина проживает за границей и связь с ней затруднена.

«Куда мы только ни жаловались, дело не сдвинулось с мертвой точки, — сетует один из сотрудников. — Говорят, что владелица склада не дает согласия на утилизацию, потому что ждет экспертизу. Она хочет знать, подлежит ли ее ангар восстановлению или его надо снести. Тем временем, здесь уже настоящее экологическое ЧП! А ведь мы производим упаковки для продуктов и медицинских изделий, рядом находится склад компании „Инмарко“, где хранится мороженое. Мы считаем, что существует реальная угроза загрязнения продукции».

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области озвучило другую версию происходящего. «Проводится административное расследование, собственник сгоревшего здания установлен. Единственное, что мешает владельцу утилизировать пищевую продукцию, — следственные действия сотрудников МЧС, которые устанавливают причину пожара», — сообщила пресс-секретарь управления Наталья Лукьянцева. Доступ в склад запрещен. «Там существует угроза обрушения», — отметила она.

В пресс-службе управления ГУ МЧС России по Свердловской области попросили направить запрос. На момент публикации материала ответ не поступил.