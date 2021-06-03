03 июня 2021
02 июня 2021

В Челябинской области ограничили движение на федеральной трассе

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Пресс-тур по маршруту «ЧЕЛЯБИНСК – ЕКАТЕРИНБУРГ» автомобильная дорога федерального значения М-5 «Урал». Челябинск, м5, автотранспорт, трасса, дорога
На мосту через М5 введут реверсивное движение (фото из архива) Фото:

Временное ограничение движения транспорта ввели возле города Миасса (Челябинская область) на федеральной трассе М5. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«В связи с проведением работ по ремонту путепровода через железную дорогу на 1777 км федеральной автомобильной трассы М5 «Урал (рядом с Миассом) введено временное ограничение в виде реверсивного движения по мосту. Оно начало действовать с 4 июня и продлится до 10 октября», — пояснили в ведомстве.

Ранее дорожники полностью закрыли на ремонт автомобильный мост над трассой М5 у поселка Саргазы и ввели реверсивное движение на участке между Челябинском и Башкирией от 1754-го до 1763 километра, в районе города Златоуста. На тот же срок на выезде из Челябинска в сторону Уфы (от 1860-го до 1871 километра) транспорт будет двигаться по одной полосе правого проезда.

На участке трассы М5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом до 10 октября закрыт автомобильный мост возле поселка Башакуль в Аргаяшском районе. До 20 октября будут реконструировать участок с 43-го по 50-й километр (в районе поселков Чишма и Смольное), где автомобилистам оставят одну полосу левого проезда.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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