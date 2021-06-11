Депутат Госдумы предложил дать новое преимущество магазинам

В Ассоциации экспертов рынка ритейла считают, что владельцам магазинов требуется обучение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Государство должно оказать малым торговым точкам финансовую помощь и дать преимущество при аренде помещений. Такими предложениями в беседе с URA.RU поделились в комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, а также в Российской ассоциации экспертов рынка ритейла.

«Государство, если оно заинтересовано, чтобы людям было удобно, должно стимулировать финансово деятельность малых торговых точек. Как это можно стимулировать? Прежде всего, через аренду. Управляющие компании заинтересованы в том, чтобы сдать помещения на первых этажах домов подороже каким-нибудь питейным заведениям или магазинам мод. Допустим 60% всех нежилых помещений, которые сдаются в домах, сдавать под маленькие лавки потребительского спроса», — заявил первый заместитель председателя профильного комитета Госдумы Сергей Калашников.

Член правления ассоциации экспертов рынка ритейла Сергей Илюха также заявил о необходимости создать более комфортные условия для малых торговых точек. «Создаете для маленьких магазинов какие-то преференции или делаете дотации. Первое — это обучение, второе — это консолидация. Третье — целевые дотации и четвертое — создание колхозных рынков», — отметил собеседник агентства. По его словам, обучение необходимо сделать условием для предоставления дотаций. Он объяснил это тем, что небольшие магазины проигрывают крупным, потому что они ничего не знают о современной рыночной торговле.

Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов обратился к помощнику президента Максиму Орешкину с предложением ограничить работу торговых сетей в ночное время и по выходным в ряде регионов России. Он считает, что это поможет открыть более широкие возможности для организации ярмарок и нестационарных торговых точек и дать доступ местным производителям к каналам торговли.