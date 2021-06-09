09 июня 2021

Крупным магазинам хотят запретить работать по ночам и в выходные

© Служба новостей «URA.RU»
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Торговый центр. Курган, торговый центр, продукты, покупатели, торговая сеть, магазин
В Совфеде хотят ограничить работу магазинов по ночам и в выходные Фото:

Работа торговых сетей в ночное время и по выходным в ряде регионов России может быть ограничена. С таким предложением глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов обратился к помощнику президента Максиму Орешкину.

В документе отмечается, что одна из проблем отрасли в регионах — это сложность доступа товаров небольших производителей на полки в торговых сетях, а также доминирующее положение крупного ритейла, передают «Известия». Запрет крупным сетям работать в ночное время и по выходным должен открыть более широкие возможности для организации ярмарок и нестационарных торговых точек и дать доступ местным производителям к каналам торговли.

В каких именно субъектах планируется внедрить новую меру, не уточняется. Однако, по мнению директора Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, ограничение режима работы не поможет выравнять конкуренцию в отрасли с малым бизнесом.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила, что торговым сетям в России нужно запретить продавать алкоголь и сигареты покупателям, которые пришли с детьми, приводит RT. А член Общественной палаты Султан Хамзаев выступал с идеей убрать крепкий алкоголь из продуктовых магазинов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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