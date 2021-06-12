Юрист: кого не будут касаться длинные выходные Собянина

Длинные выходные, объявленные мэром Москвы Сергеем Собяниным в качестве антипандемийной меры, останутся рабочими днями для представителей ряда профессий. Об этом журналистам рассказал доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьев.
На работу придется выйти сотрудникам предприятий с непрерывным технологическим процессом, аптекарям, продавцам магазинов с товарами первой необходимости, военным, сотрудникам неотложных служб, полицейским, спасателям, медикам и другим. Также не прекратят работу системообразующие научные и образовательные учреждения, рассказал Соловьев «Российской газете».
Ранее сообщалось, что распоряжением Собянина дни с 15 по 19 июня объявлены в Москве нерабочими. Это связано с тем, что ситуация с коронавирусом в Москве усложнилась за последнюю неделю, подчеркнул мэр Москвы. На днях в столице был зафиксирован всплеск заболеваемости коронавирусом, сообщает телеканал 360.
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