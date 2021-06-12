12 июня 2021

Юрист: кого не будут касаться длинные выходные Собянина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Москвы, гостиница украина, город москва, сталинская высотка
Карантинные меры Собянина коснутся не всех москвичей Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Длинные выходные, объявленные мэром Москвы Сергеем Собяниным в качестве антипандемийной меры, останутся рабочими днями для представителей ряда профессий. Об этом журналистам рассказал доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьев.

На работу придется выйти сотрудникам предприятий с непрерывным технологическим процессом, аптекарям, продавцам магазинов с товарами первой необходимости, военным, сотрудникам неотложных служб, полицейским, спасателям, медикам и другим. Также не прекратят работу системообразующие научные и образовательные учреждения, рассказал Соловьев «Российской газете».

Ранее сообщалось, что распоряжением Собянина дни с 15 по 19 июня объявлены в Москве нерабочими. Это связано с тем, что ситуация с коронавирусом в Москве усложнилась за последнюю неделю, подчеркнул мэр Москвы. На днях в столице был зафиксирован всплеск заболеваемости коронавирусом, сообщает телеканал 360.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...