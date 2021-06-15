Челябинцы жалуются Текслеру на отсутствие вакцины от COVID-19

Новую порцию вакцины в регионе ждали почти неделю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В поликлиниках Еманжелинского района нет вакцины от коронавируса. Об этом в паблике «А.Л. Текслер, помоги!» во «ВКонтакте» написала местная жительница. В правительстве Челябинской области URA.RU пообещали разобраться в этой ситуации.

«Везде идет прививочная кампания, а у нас в районе нет вакцины, это как понимать? Еманжелинский район», — написала жительница района Валентина Суходолец. Связаться с автором жалобы URA.RU не удалось. Паблик не является официальным аккаунтом властей, но жители размещают здесь жалобы, адресованные губернатору Алексею Текслеру.

«Вакцины пока нет», — подтвердили URA.RU в поликлинике поселка Красногорский, откуда поступила жалоба в паблик. В регистратуре затруднились ответить, когда именно появится вакцина. На брифинге 16 июня первый вице-губернатор Ирина Гехт отметила затруднения с поставкой вакцины в муниципалеты.

«Последнюю партию мы ждали почти неделю, поэтому часть территорий осталась без вакцины. Из той вакцины, что имелась, использовано 98%», — заявила Гехт. При этом, по ее словам, участились звонки о поставках вакцины, что означает повышение интереса к прививкам со стороны населения. Большая партия вакцины поступила в регион вечером 15 июня. Ее начали распределять по муниципалитетам. «Во всех ситуациях, где нет вакцины, мы разберемся», — заявила URA.RU Гехт.

По данным на 16 июня в регионе зарегистрировано 64 419 случаев заболевания COVID-19. Рост за сутки составил 92 случая, накануне этот показатель составил 89 случаев. Если суточный показатель числа заболевших будет увеличиваться, власти введут ограничения на массовые мероприятия.