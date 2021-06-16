Главой правительственной структуры займутся челябинские силовики

Одной отставкой проблемы Вадима Борисова не закончатся Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Силовики готовятся возбудить уголовное дело в отношении директора регионального оператора капитального ремонта (Фонд капремонта) Челябинской области Вадима Борисова. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органов. В основу дел лягут итоги проверки фонда Контрольно-счетной палаты (КСП) региона. Сам Борисов 17 июня работает последний день в фонде, с 18 июня он уходит в отставку.

«Есть несколько тем, по которым могут быть возбуждены дела, — рассказал источник. — На протяжения ряда лет самые крупные контракты выигрывали одни и те же подрядчики, и есть основания проверять руководство фонда на коррупцию. Кроме того, есть нарушения по премиям, которые начисляли себе руководители фонда. Все это есть в актах КСП, материалы находятся в прокуратуре, СК и ФСБ».

«Материалы проверки еще в марте были переданы в прокуратуру после коллегии», — заявил URA.RU председатель палаты Алексей Лошкин, воздержавшись от прочих комментариев. КСП проверяла ведомство в ноябре 2020 года. Отчет был представлен губернатору Алексею Текслеру. Годовые обороты фонда составляют несколько миллиардов рублей. Регоператор проводит торги по выбору подрядчиков на проведение капремонта.

Об отставке Борисова стало известно 15 июня. Сообщалось об уходе по собственному желанию, но источники URA.RU рассказали, что поводом для отставки стали материалы КСП. Связаться с Борисовым не удалось. Официальные источники в силовых ведомствах информацию о возможном уголовном преследовании Борисова не комментируют.